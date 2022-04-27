На Запорожье россияне снова обстреляли Новоданиловку: село находится на грани гуманитарной катастрофы

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



"В Новоданиловке Пологовского района во время российских обстрелов был уничтожен частный дом, магазин, мотоблок с прицепом. Кроме того, в селе от выходных отсутствует газоснабжение, электричество и водоснабжение также нет. Местные жители рассказывают, что населенный пункт уже на грани гуманитарной катастрофы. Много. людей уехало, но есть и те, которые не готовы покидать свои дома", - говорится в сообщении.



В ОВА также рассказали о ситуации в селе Конские Роздоры, которое находится в оккупации.



"Во временно занятом россиянами селе Конские Роздоры Пологовского района оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения. По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больницы и находятся в сельском совете. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы закрыть военную технику", - говорится в отчете ОВА.



26 апреля в запорожском регионе украинские силы ПВО сбили ракету в районе села Спасовка. В Васильевке оккупанты пытаются убедить мирных жителей, что якобы ВСУ обстреливают гражданских. Впрочем, жители Васильевки не верят подобным провокациям.





13 апреля в Запорожской области россияне нанесли артобстрел фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района.

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