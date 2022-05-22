На Запорожье россияне повредили газопровод и устроили четыре пожара
В Запорожье 21 мая оккупанты повредили артиллерией газопровод и обстрелами вызвали четыре пожара
Об этом сообщило главное управление ГСЧС на Запорожье в фейсбуке .
"В течение суток в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами возникли 4 пожара в Пологовском и Васильевском районах. Первое возгорание произошло в помещении гаража в г. Гуляйполе, еще два – на территориях частных домовладений в г. Орехов, еще одно – в металлическом сооружении в г. Васильевка. В результате артиллерийских обстрелов произошла разгерметизация газопровода в городе Васильевка. Спасатели перекрыли газопровод на газорегуляторном пункте", - отметили ГСЧС.
Для тушения пожаров привлекли 6 единиц техники и 32 сотрудников ГСЧС. Спасатели в сопровождении автомобиля скорой помогли перевезти тяжелораненого мужчину во время обстрелов в Марфоновке в больницу в Токмаке. От ГСЧС привлекли одну единицу техники и четырех работников.
На территориях, где ведутся бои, спасатели пребывают в повышенной готовности, а после артиллерийских обстрелов ликвидируют их последствия.
- Ночью 22 мая российская ракета попала в гражданскую инфраструктуру в селе на Вольнянщине Запорожской области, есть пострадавшие.
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