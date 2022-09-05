На Запорожье россияне похитили около 500 человек, более 200 до сих пор в заложниках, - ОВА

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старуха в эфире единого телемарафона, передает "РБК-Украина" .

"Людей похищают, почти 500 человек у нас уже подтвержденных фактов, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших общинах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - сказал Старух.

Кроме того, чиновник рассказал, что со значительной частью школ на оккупированных территориях нет связи.

"На оккупированных территориях есть неработающие школы, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи. Люди, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате", - добавил глава ОВА.

В Telegram-канале Старух отметил, что россияне не пускают на оккупированные территории гуманитарные грузы и пытаются принудить учителей к коллаборационизму, а в Бердянском и Мелитопольском районах отсутствует электроснабжение.

"И в Мелитополь, и в Энергодар оккупанты так и не пускают необходимые для мирных жителей грузы. За последние сутки только 1413 человек, из них 330 детей, смогли выехать на свободную территорию. По большей части из Херсонского и Васильевского направлений. Сейчас на ВОТ оккупационные власти активно проводят террористические мероприятия в отношении гражданских.В Бердянском и Мелитопольском районах отсутствует электроснабжение, люди сидят без света.Оккупанты пытаются заставить коллаборировать наших учителей.Мы приняли все возможные меры, чтобы наши педагоги были в безопасности: для педагогов, выехавших из оккупированных территорий, создали условия, чтобы они начали работать. А дети продолжили обучение со своими педагогами, даже находясь за границей", - написал Старух.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что все учебные заведения Мелитополя переехали в Запорожье.

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