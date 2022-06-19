Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

"За прошедшие сутки жители Гуляйпольской ОТГ сообщили полиции о том, что военные российской армии в очередной раз обстреляли их дома. В результате обстрела снаряды попали в несколько десятков частных жилищ гуляйпольцев. В результате - часть из них разбита полностью, другие - имеют разные разрушения", - подчеркнули. в администрации.

Кроме того, российские снаряды попали в другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан.

"Кроме нанесения значительных убытков местному населению из-за разрушенных домов, враг также попал и по другим объектам. Осколками ракет повреждены один магазин, маслобойня и административное помещение отделения Ореховского РЭС. В них выбиты окна, иссечены фасады и крышное покрытие", - отметили в ова.

Пострадавших жителей Гуляйполя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

18 июня глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что на оккупированной территории области рашисты запугивают местных смертной казнью .