На Запорожье россияне обстреляли Гуляйполье: повреждены дома, магазин и гаражи
На Запорожье в Гуляйпольской громаде 18 июня обстреляли несколько десятков домов, гаражи, есть раненые
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
"За прошедшие сутки жители Гуляйпольской ОТГ сообщили полиции о том, что военные российской армии в очередной раз обстреляли их дома. В результате обстрела снаряды попали в несколько десятков частных жилищ гуляйпольцев. В результате - часть из них разбита полностью, другие - имеют разные разрушения", - подчеркнули. в администрации.
Кроме того, российские снаряды попали в другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан.
"Кроме нанесения значительных убытков местному населению из-за разрушенных домов, враг также попал и по другим объектам. Осколками ракет повреждены один магазин, маслобойня и административное помещение отделения Ореховского РЭС. В них выбиты окна, иссечены фасады и крышное покрытие", - отметили в ова.
Пострадавших жителей Гуляйполя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
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18 июня глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что на оккупированной территории области рашисты запугивают местных смертной казнью .
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