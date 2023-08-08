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На Запорожье россияне начали агитационную подготовку к псевдовыборам, - Генштаб

8 августа, 2023 вторник
19:40
Война с Россией

Россия продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 8 августа.

В населенном пункте Стульнево Запорожской области оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России - 10 сентября.

"Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из местных коллаборантов", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток РФ нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершила 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает Генштаб.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Владимировка, Синьковка, Ясна Поляна Черниговской области; Атинское, Степок Сумской области и Стрелка, Пыльна, Гатище на Харьковщине.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. РФ нанесла авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Кучеривка, Купянск Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клищиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клищиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы нанесли по Авдеевке, Тоненькому, Соловьеву, Первомайскому и Карловке на Донетчине.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Россия нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Гостре, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении террористы предприняли безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанесли авиационные удары в районах Времивки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золота Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.
  • На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпильское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы нанесены по более 10 населенным пунктам, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.

Убитые россияне. Удары ВСУ по террористам

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

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