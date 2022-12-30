На Запорожье россияне хранят боекомплекты в школах

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг не только размещает оккупантов в помещениях заброшенных школ, но и составляет там свои боекомплекты. Это и есть "освобождение" от россиян. Освобождение населенных пунктов от людей, образования, детей и мирной жизни", - пишут в ЦНС.

Склады создают в подвалах прифронтовых школ Васильевского района. В Центре уверены, что оккупанты намеренно делают гражданские объекты военными целями для провокаций и создания пропагандистских сюжетов.

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