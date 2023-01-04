На Запорожье Россия украла не менее 300 тыс. тонн украинского зерна, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Гауляйтеры Запорожской области заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.

"На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей за бесценок должны были отдавать зерно фермеры на ВТО, в противном случае зерно "национализовывали". Дальше эта прокладка уже передавала зерно причастным к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", – пишут в ЦНС.

В Центре объяснили, что по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники РФ.

В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.

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