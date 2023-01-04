На Запорожье Россия украла не менее 300 тыс. тонн украинского зерна, - ЦНС
Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Гауляйтеры Запорожской области заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов ГП "Государственный зерновой оператор", которое и затем перепродало зерно.
"На самом же деле "государственное зерновое предприятие" это обычная прокладка. Именно ей за бесценок должны были отдавать зерно фермеры на ВТО, в противном случае зерно "национализовывали". Дальше эта прокладка уже передавала зерно причастным к оккупантам структурам и те перепродавали его по рыночным ценам", – пишут в ЦНС.
В Центре объяснили, что по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники РФ.
- В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.
- В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.
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