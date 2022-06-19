На Запорожье рашисты пугают местных смертной казнью
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что на оккупированной территории области рашисты запугивают местное население смертной казнью
Об этом Старух сообщил в эфире телемарафона.
Таким образом оккупанты пытаются подавить сопротивления.
"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
- Во временно оккупированном городе Пологи , что в Запорожской области, 16 июня возник масштабный пожар на химическом заводе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное