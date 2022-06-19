На Запорожье рашисты пугают местных смертной казнью

Об этом Старух сообщил в эфире телемарафона.

Таким образом оккупанты пытаются подавить сопротивления.

"Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое сопротивления путем введения смертной казни. Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В это время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы", - заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Во временно оккупированном городе Пологи , что в Запорожской области, 16 июня возник масштабный пожар на химическом заводе.

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