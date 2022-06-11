На Запорожье рашисты похитили голову студсовета
В Запорожской области российские захватчики похитили главу студсовета профессионального колледжа в Ногайске Артура Ярошевского
Об этом информирует в фейсбуке Украинская ассоциация студентов .
9 июня рашисты забрали главу студсовета из дома якобы на час для допроса. Кроме того, провели "обыск" и забрали технику и ценные вещи.
"Подло и зверски был похищен глава студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТГАТУ им. Дмитрия Моторного – Артур Ярошевский. Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут на час для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику", – говорится в сообщении.
В настоящее время местонахождение парня неизвестно.
"Это беспрецедентная история, которую нельзя игнорировать. В свою очередь мы не ограничимся национальным уровнем, об этих преступлениях будет знать вся Европа, в частности страны, входящие в Европейский Союз студентов. Похищая молодежь, они пытаются сломать наше будущее. А у нашей страны оно обязательно будет, когда такие люди как Артур есть в нашей Украине!" – заявили в ассоциации.
- Служба безопасности Украины получила информацию с временно оккупированных территорий, что свидетельствует о массовых похищениях мужчин, при которых рашисты требуют выкуп у родственников.
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