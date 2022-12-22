На Запорожье ракета разрушила жилой дом, двое детей чудом выжили

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена - нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" – написал он.

Глава ОВА не обнародовал никаких других подробностей, в частности точно не известно, в какое именно время произошел этот обстрел. Воздушная тревога в Запорожской области сегодня, 22 декабря, звучала шесть раз: с 11:04 до 11:41, с 13:06 до 13:35, с 14:07 до 14:50, с 16:32 до 17:03, с 17:58 до 18:38, а также с 19:34 до 19:41.

В течение суток 21 декабря кафиры нанесли 3 ракетных и авиационных удара по Запорожской области, а также совершили более 20 обстрелов с РСЗО

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