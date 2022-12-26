Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга для Media Center Ukraine.

Он рассказал, что часть промышленных предприятий ограничила объем производства, а часть остановилась вообще, однако область продолжает производить продукцию.

"Самые энергоемкие предприятия остановились, потому что количества энергии не хватает. Запорожье работает, хоть и в половину мощности, производит необходимую продукцию, экспортирует ее. Мы по показателям экономического развития являемся третьим регионом по объему экспортируемой продукции", - рассказал Старух.

Он также отметил, что за последнюю неделю в области около 150 объектов были разрушены, среди них и объекты энергетической инфраструктуры.

"Некоторые объекты были восстановлены безотлагательно, фактически до вечера, энергоснабжение было возобновлено в день нанесенных ударов. Некоторые объекты требуют достаточно длительного времени на восстановление. Построить автотрансформатор мощный, при наличии времени и денег – это 4-6 месяцев", - объясняет сложившуюся ситуацию глава ОВА.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил , что оккупанты используют Мелитополь как логистический хаб.

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