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На Запорожье оккупанты зомбируют детей в школах, библиотеках и даже детсадах, - мэр Мелитополя

27 января, 2023 пятница
18:26
война с Россией

Российские террористы активно зомбируют украинских детей на временно оккупированных территориях Запорожской области

Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики совершают, пожалуй, самое страшное преступление: зомбируют детей своей убийственной идеологией. Рашисты усиливают промывку мозгов детям в надежде сделать из украинцев "граждан" своей недодержавы. Однако пусть даже не мечтают - наши дети были, есть и будут украинцами!", - подчеркнул Федоров.

На Запорожье в библиотеках изымают книги с реальной историей Украины, а оккупанты завозят свои "идеологически правильные".

В детсадах россияне проводят беседы о "величии РФ"; в школах - "уроки о важном", оправдывающие нападение на Украину; студентов побуждают к участию в милитарной Юнармии, которая воспитывает будущих солдат для России.

"В школах создают очередной "путлерюгенд": первичные органы всероссийского движения "Движение первых", курируемого лично Путином и которое даже в России называют "новой пионерией", - добавил Федоров.

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Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
воєнні злочини Росії
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