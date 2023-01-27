На Запорожье оккупанты зомбируют детей в школах, библиотеках и даже детсадах, - мэр Мелитополя
Российские террористы активно зомбируют украинских детей на временно оккупированных территориях Запорожской области
Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики совершают, пожалуй, самое страшное преступление: зомбируют детей своей убийственной идеологией. Рашисты усиливают промывку мозгов детям в надежде сделать из украинцев "граждан" своей недодержавы. Однако пусть даже не мечтают - наши дети были, есть и будут украинцами!", - подчеркнул Федоров.
На Запорожье в библиотеках изымают книги с реальной историей Украины, а оккупанты завозят свои "идеологически правильные".
В детсадах россияне проводят беседы о "величии РФ"; в школах - "уроки о важном", оправдывающие нападение на Украину; студентов побуждают к участию в милитарной Юнармии, которая воспитывает будущих солдат для России.
"В школах создают очередной "путлерюгенд": первичные органы всероссийского движения "Движение первых", курируемого лично Путином и которое даже в России называют "новой пионерией", - добавил Федоров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное