На Запорожье оккупанты зомбируют детей в школах, библиотеках и даже детсадах, - мэр Мелитополя

Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики совершают, пожалуй, самое страшное преступление: зомбируют детей своей убийственной идеологией. Рашисты усиливают промывку мозгов детям в надежде сделать из украинцев "граждан" своей недодержавы. Однако пусть даже не мечтают - наши дети были, есть и будут украинцами!", - подчеркнул Федоров.

На Запорожье в библиотеках изымают книги с реальной историей Украины, а оккупанты завозят свои "идеологически правильные".

В детсадах россияне проводят беседы о "величии РФ"; в школах - "уроки о важном", оправдывающие нападение на Украину; студентов побуждают к участию в милитарной Юнармии, которая воспитывает будущих солдат для России.

"В школах создают очередной "путлерюгенд": первичные органы всероссийского движения "Движение первых", курируемого лично Путином и которое даже в России называют "новой пионерией", - добавил Федоров.

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