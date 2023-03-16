Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 16 марта.

Отмечается, что оккупационным властям помогает в этом ФСБ.

"В городе Токмак российские оккупационные так называемые власти вместе с представителями ФСБ угрожают местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов РФ, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области", - говорится в сообщении.

Генштаб также говорит, что Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. В городе Бердянск, Запорожской области, из акватории морского порта отмечена транспортировка буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за день поразили 3 пункта управления и 2 района сосредоточения врага

Также ВСУ уничтожили 2 радиолокационные станции и склад горюче-смазочных материалов врага.

В свою очередь украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За сутки противник нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов по территории Украины

Также враг совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Тимоновичи Черниговской области; Атинское, Волфинское, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищине, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Бударки, Амбарное, Каменка и Западное Харьковской области.

В других направлениях ситуация такова:

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка – Луганской.

противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка – Луганской. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Ивановского и Григоровки. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки. Продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Запорожье; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Зимовщик и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.