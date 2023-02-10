На Запорожье оккупанты заставляют детей поступать в кремлевские молодежные движения, - Центр нацсопротивления
Российские террористы требуют от гауляйтеров временно оккупированных территорий увеличить количество детей в кремлевских молодежных движениях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях Запорожской области ответственен за этот процесс "министр по молодежной политике" в оккупационной администрации Антон Тицкий. Сейчас он посещает школы на ВОТ и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников", - пишет ЦНС .
Учеников и студентов заставляют поступить в локальные сети псевдомолодежных организаций "юг молодой", "мы вместе", "волонтеры-медики", "волонтеры победы" и "движение первых".
Кремлевской пропагандой занимается администрация учебного заведения.
"Фактически подросткам поставили условия, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", - пишет Центр нацсопротивления.
- 9 февраля стало известно, что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
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