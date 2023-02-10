На Запорожье оккупанты заставляют детей поступать в кремлевские молодежные движения, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области ответственен за этот процесс "министр по молодежной политике" в оккупационной администрации Антон Тицкий. Сейчас он посещает школы на ВОТ и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников", - пишет ЦНС .

Учеников и студентов заставляют поступить в локальные сети псевдомолодежных организаций "юг молодой", "мы вместе", "волонтеры-медики", "волонтеры победы" и "движение первых".

Кремлевской пропагандой занимается администрация учебного заведения.

"Фактически подросткам поставили условия, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", - пишет Центр нацсопротивления.