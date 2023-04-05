На Запорожье оккупанты заселились в больницу с пожилыми людьми, - мэр Мелитополя
Во временно оккупированном Мелитополе захватчики разместились в больнице, чтобы прикрываться мирными гражданами
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты Запорожской области буквально прячутся за спинами мирных бабушек и дедушек: в Молочанске орки заселились в 3-этажное здание больницы", - заявил городской глава.
По его словам, в подвале захватчики разместили своих раненых солдат, в то время как уцелевшие оккупанты живут в палатах на первом и третьем этажах. В то же время гражданские пожилые люди размещены на втором.
Кроме того, Федоров рассказал, что свою военную технику оккупанты продолжают размещать среди жилых кварталов.
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