Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты Запорожской области буквально прячутся за спинами мирных бабушек и дедушек: в Молочанске орки заселились в 3-этажное здание больницы", - заявил городской глава.

По его словам, в подвале захватчики разместили своих раненых солдат, в то время как уцелевшие оккупанты живут в палатах на первом и третьем этажах. В то же время гражданские пожилые люди размещены на втором.

Кроме того, Федоров рассказал, что свою военную технику оккупанты продолжают размещать среди жилых кварталов.