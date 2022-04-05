На Запорожье оккупанты захватили и заменили больницу, прогнав медиков и пациентов

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.



Отмечают, что в помещении больницы остались раненые российские военные. Также сообщают о ежедневных обстрелах населенных пунктов Мала Токмачка и Орехов.



"Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Школе искусств села Инженерное Пологовского района. В результате обстрелов российскими оккупантами загорелся чердак заведения", - добавляют в пресс-службе.



Военная администрация получила информацию о том, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя присылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемой "народной милиции". Кроме того, в городе пробуют подключать российский интернет.

Напомним, в Рубежном Луганской области российские кафиры взорвали цистерну с азотной кислотой, жителей города призвали закрывать окна и одеть влажные маски.