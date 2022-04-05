На Запорожье оккупанты захватили и заменили больницу, прогнав медиков и пациентов
Во временно оккупированном городе Пологи Заорожской области оккупанты захватили и заминировали территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили находиться в заведении
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
Отмечают, что в помещении больницы остались раненые российские военные. Также сообщают о ежедневных обстрелах населенных пунктов Мала Токмачка и Орехов.
"Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в Школе искусств села Инженерное Пологовского района. В результате обстрелов российскими оккупантами загорелся чердак заведения", - добавляют в пресс-службе.
Военная администрация получила информацию о том, что мужчинам временно оккупированного Мелитополя присылают фейковые повестки на службу оккупантам в так называемой "народной милиции". Кроме того, в городе пробуют подключать российский интернет.
- Напомним, в Рубежном Луганской области российские кафиры взорвали цистерну с азотной кислотой, жителей города призвали закрывать окна и одеть влажные маски.
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