Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.

На Запорожском направлении 7 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течении суток оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Они разрушили гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Гуляйполя, Яблокова, Зализнычного, Белогорья, Темировки, Новоандреевки, Чаривного, Ольговского, Червоного, Кирпотина, Орехова, Дорожнянки, Полтавки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Преображен. Степногорская и Малых Щербаков.

"Поступило 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в областной администрации.

За сутки с временно оккупированных территорий эвакуировали 187 человек, в том числе 45 детей.

Кроме того, в захваченных населенных пунктах россияне пытаются дискредитировать ВСУ. Для создания фейкового контента дополнительно привлекают специальных корреспондентов российских СМИ.

6 октября 14 человек погибли в результате российских ракетных ударов по Запорожью, спасли 21 человека.

8 октября из-за очередного российского обстрела полностью обесточила Запорожскую АЭС.

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