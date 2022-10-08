На Запорожье оккупанты за сутки уничтожили 18 гражданских объектов
В Запорожской области 7 октября российские захватчики разрушили 18 гражданских объектов в районе 20 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.
На Запорожском направлении 7 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. В течении суток оккупанты обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Они разрушили гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Гуляйполя, Яблокова, Зализнычного, Белогорья, Темировки, Новоандреевки, Чаривного, Ольговского, Червоного, Кирпотина, Орехова, Дорожнянки, Полтавки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Преображен. Степногорская и Малых Щербаков.
"Поступило 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в областной администрации.
За сутки с временно оккупированных территорий эвакуировали 187 человек, в том числе 45 детей.
Кроме того, в захваченных населенных пунктах россияне пытаются дискредитировать ВСУ. Для создания фейкового контента дополнительно привлекают специальных корреспондентов российских СМИ.
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