На Запорожье оккупанты за сутки разрушили 11 гражданских объектов
На Запорожье 23 июля россияне разрушили 11 гражданских объектов в семи населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
На Запорожском направлении ситуация за сутки существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. В течение 23 июля оккупанты обстреляли украинские позиции вдоль всей линии фронта из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор врагам.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новоалександровка, Григорьевка, Каневское, Каменское, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов. Поступило 11 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры ", - подчеркнули в ОВА.
За сутки с временно оккупированных территорий эвакуировали 1 066 человек, в том числе 345 детей.
- 23 июля в Запорожской области утром оккупанты нанесли ракетный удар по территории на линии фронта и возле Запорожья.
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