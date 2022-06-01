На Запорожье оккупанты выказали свои позиции, вытоптав бранное слово в поле рядом с блиндажом
Россияне в Запорожской области хотели оскорбить украинцев, а вместо этого выказали свои позиции
Об этом написали на странице фонда "Вернись живым".
Украинские военные ударили по позициям россиян, которые накануне у места своей дислокации вытоптали на траве слово "хохлы".
"Этот снимок действительно скрин из довольно интересного видео, которое нам прислали аэроразведчики. Беспилотник запечатлел позиции россиян в Запорожской области. Рашисты, как вы видите, вытоптали рядом со своим блиндажом оскорбительное для украинцев ругательство. Но на этом, по словам наших армейцев, они не планировали останавливаться — ругательство, похоже, должно было быть целым предложением. Но "топтуны" не успели завершить начатое. Их остановили несколько точных попаданий из миномета", - отметили в сообщении в фонде "Вернись живым"
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