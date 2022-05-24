Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Как сообщает глава Мелитопольской РГА Игорь Судаков, около 6 утра 24 мая россияне похитили из собственного дома главу Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева.

Кроме того, сразу после этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробко. Обоих мужчин с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Как сообщает ОВА, россияне также взяли в плен директора местного дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлану Шиян.

Кроме того, захватчики ограбили администрацию общества и ЦНАП.

Напомним, 17 апреля россияне впервые похитили кирилловского поселкового главу Малеева.

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