На Запорожье оккупанты вторично похитили поселкового главу Кирилловки Ивана Малеева
Российские оккупанты похитили из собственного дома главу Кирилловского сельсовета Ивана Малеева. Позже взяли в плен и его заместителя
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Как сообщает глава Мелитопольской РГА Игорь Судаков, около 6 утра 24 мая россияне похитили из собственного дома главу Кирилловского поселкового совета Ивана Малеева.
Кроме того, сразу после этого оккупанты похитили его заместителя Игоря Коробко. Обоих мужчин с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.
Как сообщает ОВА, россияне также взяли в плен директора местного дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлану Шиян.
Кроме того, захватчики ограбили администрацию общества и ЦНАП.
- Напомним, 17 апреля россияне впервые похитили кирилловского поселкового главу Малеева.
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