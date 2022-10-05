Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

На Запорожском направлении в течение 4 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За сутки они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Темировки, Полтавки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Орехова, Дорожнянки, Червоного, Ольговского, Щербаков, Малиновки и Малых Щербаков.

"Поступило 26 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в Запорожской ОВА.

В течение 4 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей.

4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "кордон" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.

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