На Запорожье оккупанты в течение суток разрушили 26 гражданских объектов
В Запорожской области 4 октября российские захватчики разрушили 26 объектов гражданской инфраструктуры в районе 16 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
На Запорожском направлении в течение 4 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За сутки они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Темировки, Полтавки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Орехова, Дорожнянки, Червоного, Ольговского, Щербаков, Малиновки и Малых Щербаков.
"Поступило 26 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в Запорожской ОВА.
В течение 4 октября с временно оккупированной территории были эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей.
- 4 октября глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "кордон" вблизи Васильевки на оккупированной территории Запорожской области.
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