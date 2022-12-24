На Запорожье оккупанты угрожают "национализировать" имущество украинцев
На временно оккупированных районах Запорожской области россияне угрожают "национализировать" имущество украинцев
О ситуации на Запорожье сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством врага. В частности, в случае отказа россияне угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество. Отметим, что россияне даже создали онлайн-площадку для продажи такого "национализированного" имущества ", – рассказали в ЦНС.
В ЦНС отмечают, что такие действия россиян являются преступлениями и не имеют юридического веса. Вся земля и имущество вернутся владельцам после деоккупации региона.
"Центр национального сопротивления призывает избегать сотрудничества с врагом: не получать паспорт РФ или какие-либо документы оккупационных властей", - говорится в материале.
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