На Запорожье оккупанты угрожают "национализировать" имущество украинцев

О ситуации на Запорожье сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством врага. В частности, в случае отказа россияне угрожают "национализировать", то есть просто забрать это недвижимое имущество. Отметим, что россияне даже создали онлайн-площадку для продажи такого "национализированного" имущества ", – рассказали в ЦНС.

В ЦНС отмечают, что такие действия россиян являются преступлениями и не имеют юридического веса. Вся земля и имущество вернутся владельцам после деоккупации региона.

"Центр национального сопротивления призывает избегать сотрудничества с врагом: не получать паспорт РФ или какие-либо документы оккупационных властей", - говорится в материале.

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

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