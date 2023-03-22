Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. северной части Бахмута, также враг производил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой", - пишут в ВСУ.

Обстрелы Украины: за сутки россияне нанесли 41 авиаудар

Российский агрессор также продолжает применять привычную для себя тактику – террор против гражданского населения, обстрелы населенных пунктов, а также объекты критической инфраструктуры.

За сутки россияне нанесли 41 авиационный удар. Террористы выпустили 21 "шахедов" из Брянской области, 16 дронов были сбиты. В результате ударов вражеских БпЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве на Киевщине, погибли и ранены среди гражданских граждан. Также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области.

Захватчики произвели более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов:

Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области;

Атинское, Волфинское и Поповка Сумской области;

Двухлетняя, Купянск и Крахмальное, Басовое, Стрелка, Глубокое и Волчанск на Харьковщине;

Белогоровка в Луганской области;

Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Колодцы, Верхнекаменское, Васюковка, Миньковка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области;

Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области,

А также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсона.

Наступление россиян на восточном направлении

"На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, теряя Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечине", - пишут в Генштабе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел.

В Запорожском и Херсонском направлениях российский противник ведет оборону действия.

Оккупанты сделали в детском саду военный госпиталь и другие новости с временно оккупированных территорий

В населенном пункте Веселое, Запорожская область, российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь на территории здания детского сада.

"В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которое выражало недовольство относительно принудительной паспортизации педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина российской федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания", - рассказали в ВСУ.

Российские преступные власти также продолжают меры по принудительной паспортизации населения ВОТ. В Херсонской области гауляйтеры угрожают местным жителям прекратить выплачивать пенсию, если у них будет отсутствовать российский паспорт.

Удары ВСУ по оккупантам

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - пишет Генштаб ВСУ.