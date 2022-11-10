Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

"В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население", - пишет пресс-служба.

Российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а также продолжают строить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

10 ноября рашисты били по населенным пунктам Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

Захватчики вели огонь на:

Северском направлении – из минометов близ Гремяча Черниговской области;

Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное;

Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, вблизи населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Парасковеевки и Новомихайловки;

Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, вблизи населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов и Орехов.

Южнобужском направлении – обстрелы подверглись Мусеевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

В утреннем обращении сообщалось, что ВСУ отразили атаки противники в районах 12 населенных пунктов Украины. Однако враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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