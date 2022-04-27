На Запорожье оккупанты проводят перепись населения и ищут дома украинских силовиков, - Генштаб

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.



Кроме того, оккупанты проводят перепись местного населения и запретили передвижение без документов, удостоверяющих личность.



На временно оккупированной территории Херсонской области захватчики готовятся проводить незаконный референдум: печатают бюллетени, уточняют личные данные местных жителей. При этом оккупанты продолжают препятствовать выезду мирных жителей с временно оккупированной территории.



В Восточной операционной зоне россияне продолжают наступление для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым.



На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенно не изменилась, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.



На Слобожанщине оккупанты систематически обстреливали из артиллерии, в частности из реактивных систем залпового огня, Харьков, Дергачи и населенный пункт Прудянка.



На направлении Изюм - Барвенково захватчики попытались наступать в районе Новой Дмитровки, однако понесли потери и отошли.



На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции украинской армии вдоль линии столкновения.



В районе Курахового противник предпринял неудачную попытку прорыва украинской обороны.



На Южнобужском направлении оккупанты под прикрытием огня артиллерии усовершенствуют инженерное оборудование позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего и проводят воздушную разведку.



В направлении Запорожья захватчики пытались улучшить тактическое положение своих войск, однако отошли с потерями.



На временно оккупированной территории Харьковщины в районе поселка Левковка Изюмского района оккупанты организовали пункт сбора поврежденной техники, где ремонтируют военную технику. Кроме того, россияне продолжают проводить так называемые фильтрационные мероприятия в отдельных временно оккупированных населенных пунктах.



"Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, которые не позволят идентифицировать этих людей в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избежания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям", - отмечает Генштаб ВСУ.



В оккупированном Россией Приднестровье введен "красный" уровень террористической опасности, личный состав силовых структур переведен на казарменное положение, усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к праздничному параду 9 мая.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 27 апреля РФ потеряла около 22,4 тыс. военных, 939 танков, 185 самолетов и 155 вертолетов.