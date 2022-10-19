На Запорожье оккупанты провели "перепись населения"

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись населения". Мероприятия проводятся с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий", - пишут в Генштабе.

В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", вылетевших из Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb