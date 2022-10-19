На Запорожье оккупанты провели "перепись населения"
Оккупационные власти Запорожской области провели "перепись населения", оставшегося на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись населения". Мероприятия проводятся с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий", - пишут в Генштабе.
- В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", вылетевших из Беларуси.
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