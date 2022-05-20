На Запорожье оккупанты продолжают блокировать проезд автомобилей через блокпосты в районе Васильевки, Орехова и Полог
В Запорожье 20 мая россияне блокируют проезд авто через три населенных пункта, возле Васильевки скопилось много машин
Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"В районе Васильевки скопилось большое количество машин, которые ждут возможности проезда. Автомобили на Запорожье и в обратном направлении все еще не пропускают", - подчеркнул он.
Также закрыт проезд через Орехов и Роды.
- 19 мая в Васильевке образовалась очередь из более 1000 автомобилей, которых не пропускали кафиры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное