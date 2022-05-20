Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В районе Васильевки скопилось большое количество машин, которые ждут возможности проезда. Автомобили на Запорожье и в обратном направлении все еще не пропускают", - подчеркнул он.

Также закрыт проезд через Орехов и Роды.

19 мая в Васильевке образовалась очередь из более 1000 автомобилей, которых не пропускали кафиры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb