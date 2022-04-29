На Запорожье оккупанты прикрываются гражданскими, агитируют предпринимателей торговать товарами из оккупированного Крыма и вводить "рублевую зону"
Российские войска продолжают обстреливать города Запорожской области, используют местных жителей в качестве живого щита и заставляют вводить "рублевую зону"
Об этом в telegram сообщила Запорожская ОВА.
Отмечается, что жители села Васильевка говорят, что в городе значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах, чтобы скрываться за гражданскими и использовать их как живой щит.
Также оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и способствует их деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.
В ОВА подчеркивают, что ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за террористических действий оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно.
Под обстрелами находятся Орехов и Гуляйполе, а также населенные пункты вокруг.
В свою очередь, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга.
"Одним из условий безопасной работы является отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. В то же время, украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить "рублевую зону", - говорится в сообщении.
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