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На Запорожье оккупанты поссорились из-за награбленного и перестреляли друг друга

2 июля, 2022 суббота
10:58
война с Россией

Российские мародеры устроили в оккупированном Токмаке вооруженную стычку, в результате которой четыре оккупанта погибли, а около десяти получили ранения

Об этом сообщает Запорожская ОВА в telegram .

По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Их причина - межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества.

Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. кафиров", - заявили в Запорожской ОВА.

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Украина
Запорожье
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