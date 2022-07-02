Об этом сообщает Запорожская ОВА в telegram .

По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Их причина - межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества.

Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. кафиров", - заявили в Запорожской ОВА.

23 июня под Токмаком кафиры разобрали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию площадью 96 га.

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