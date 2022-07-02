На Запорожье оккупанты поссорились из-за награбленного и перестреляли друг друга
Российские мародеры устроили в оккупированном Токмаке вооруженную стычку, в результате которой четыре оккупанта погибли, а около десяти получили ранения
Об этом сообщает Запорожская ОВА в telegram .
По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками. Их причина - межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества.
Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. кафиров", - заявили в Запорожской ОВА.
- 23 июня под Токмаком кафиры разобрали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию площадью 96 га.
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