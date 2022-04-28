На Запорожье оккупанты похитили у сельхозобщества 61 тонну пшеницы и имущество, - Офис генпрокурора

Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора в Telegram .

По данным следствия, вооруженные российские военные, угрожая насилием, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская. Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество захватчики вывезли на грузовом транспорте, также находившемся в распоряжении филиала.