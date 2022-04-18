На Запорожье оккупанты похитили кирилловского поселкового голову Ивана Малеева

Об этом говорится на сайте поселкового совета.



"Военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Как было сказано военными - Ивана Малеева вывозят в комендатуру Мелитополя", - говорится в сообщении.



Добавим, что российские военные регулярно похищают украинских чиновников на захваченных территориях, среди которых немало руководителей общин. Методом устрашения они хотят склонить чиновников к коллаборационизму.

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