На Запорожье оккупанты похитили кирилловского поселкового голову Ивана Малеева
Поселкового голову Ивана Малеева похитили 17 апреля примерно в 13:00 прямо из помещения Кирилловского поселкового совета
Об этом говорится на сайте поселкового совета.
"Военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Как было сказано военными - Ивана Малеева вывозят в комендатуру Мелитополя", - говорится в сообщении.
Добавим, что российские военные регулярно похищают украинских чиновников на захваченных территориях, среди которых немало руководителей общин. Методом устрашения они хотят склонить чиновников к коллаборационизму.
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