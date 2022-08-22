На Запорожье оккупанты планируют создать новый фильтрационный пост, - мэр Энергодара
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что россияне на оккупированных территориях Запорожья начали говорить о создании нового фильтрационного поста
Об этом мэр информирует в телеграме.
По его данным, на российских пропагандистских каналах так называемый глава администрации Запорожской области, назначенный оккупантами, анонсировал создание фильтрационного поста в Васильевке.
Орлов отметил, что именно через Васильевку едут жители временно оккупированного Энергодара, желающие добраться на подконтрольные Украине территории.
"Уже весь мир знает, насколько тяжела, долга и непредсказуема эта дорога. Особенно ее отрезок Скельки - Васильевка, где оккупанты искусственно удерживают сотни автомобилей с гражданскими жителями, пропуская лишь ограниченное их количество в сутки", - рассказал мэр.
В то же время оккупанты уверяют, что создадут предварительную онлайн-регистрацию на въезд и выезд для "быстрого прохождения очереди и удобства граждан". При этом "фильтрация" будет иметь целью в первую очередь проверку украинцев. По каким именно критериям – захватчики не говорят.
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