На Запорожье оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и убегают с передовой, - Федоров

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что во временно оккупированном Мелитополе россияне проверяют каждый автомобиль, который выезжает из города, чтобы поймать дезертиров.

Кроме этого, по словам Федорова, между оккупантами вспыхивают конфликты.

"В Токмаке "военная полиция" избила "участников эсвео" осетина и кабардинца, с лозунгами "Россия для русских", - написал мэр Мелитополя.

В Мелитопольском районе ФСБ РФ обыскивает дома, где жили российские военные.

"Чтобы поддержать свое пушечное мясо, Путин даже присвоил 58-й армии, которая как раз убивает украинцев на Запорожском направлении, наименование "гвардейское". Однако это точно не поможет россиянам победить. Убегают с почетным званием", - добавил Федоров.