Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Колаборанты на оккупированных территориях продолжают активную пропаганду. В Мелитополе и на других оккупированных территориях появилась новая тенденция, полицейские -коллаборанты начали ходить по школам и что-то пророссийское рассказывать школьникам. Оккупантские паблики вчера, 7 сентября, выложили из Берд. перебежчиков-полицейских проводят беседы с детьми в школах, но свои лица эти коллаборанты показать не захотели и заблюрили (замазали, замылили часть фото, используя графический инструмент блюр (blur) – ред.) То есть работа наших партизан дает свои плоды и предатели боятся публичности. Но того, чего мы боялись, что школы превратятся в центры пропаганды, это все сейчас происходит", - прокомментировала депутат Запорожского районного совета.



Алиса Сысоева добавила, что не удивится, если к школьникам на последний звонок будут приходить коллаборанты из местного военкомата.

Ранее боец Легиона Свободы Нацгвардии Константин Денисов сообщил, что в Мелитополе россияне размещают войска в учебных заведениях, чтобы использовать детей, как живой щит.

7 сентября СБУ информировало, что шести предателям из Харьковщины и Запорожья объявили подозрения в коллаборационной деятельности

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