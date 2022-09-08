На Запорожье оккупанты отправляют к школьникам полицейских-коллаборантов, превращая школы в центры пропаганды, - депутат райсовета Сысоева
Алиса Сысоева, журналистка и депутат Запорожского районного совета, отметила, что перебежчики-полицейские проводят беседы с детьми в школах, но почему-то свои лица эти коллаборанты не показывают, то есть работа наших партизан дает свои плоды
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Колаборанты на оккупированных территориях продолжают активную пропаганду. В Мелитополе и на других оккупированных территориях появилась новая тенденция, полицейские -коллаборанты начали ходить по школам и что-то пророссийское рассказывать школьникам. Оккупантские паблики вчера, 7 сентября, выложили из Берд. перебежчиков-полицейских проводят беседы с детьми в школах, но свои лица эти коллаборанты показать не захотели и заблюрили (замазали, замылили часть фото, используя графический инструмент блюр (blur) – ред.) То есть работа наших партизан дает свои плоды и предатели боятся публичности. Но того, чего мы боялись, что школы превратятся в центры пропаганды, это все сейчас происходит", - прокомментировала депутат Запорожского районного совета.
Алиса Сысоева добавила, что не удивится, если к школьникам на последний звонок будут приходить коллаборанты из местного военкомата.
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