Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 10 апреля.

Также сообщается, что российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей.

ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 дронов

Отмечается, что 2 БпЛА ударные, 4 – разведывательные.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

За день россияне нанесли 21 авиа- и 5 ракетных ударов по территории Украины

4 ракетных удара из ЗРК С-300 пришлись по Краматорску. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб сообщает, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за эти сутки отбито более 20 атак противника.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Подразделения ВС РФ продолжают находиться на территории Беларуси, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Гатище, Вовчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка на Харьковщине.

В других направлениях ситуация следующая:

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Дворичная, Вильшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Дворичная, Вильшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении за сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопопивка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Бересто в Донецкой области.

за сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопопивка и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Бересто в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Времевку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

В понедельник, 10 апреля, Силы обороны Северской области уничтожили два вражеских беспилотника.