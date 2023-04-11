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На Запорожье оккупанты обустраивают новые линии обороны с окопами и "зубами дракона", - мэр Мелитополя

11 апреля, 2023 вторник
18:18
война с Россией

Российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны – роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона"

Об этом сообщает Мелитопольский городской глава Иван Федоров .

"За последний год у врага была возможность подготовиться, мы можем говорить, что от Запорожской линии фронта до временно оккупированного Мелитополя по меньшей мере три линии обороны, а в некоторых местах даже четыре. Что касается оборудования этих сооружений, то они оборудованы по-разному: некоторые излиты из бетона, а некоторые из древесины", - подчеркнул мэр.

Федоров рассказал, что три недели назад рашисты начали строить укрытие на границе Запорожской области с Донбасом и Херсонщиной.

Четвертое фортификационное сооружение строят на границе между поселками Мирное и Терпение. Это в 5-7 километрах от временно оккупированного Мелитополя.

"Сегодня мы видим тенденцию, что они готовятся к обороне нашего города, продолжают строить фортификационные сооружения с другой стороны нашего города непосредственно по пути от Мелитополя в Крым. Еще несколько линий обороны они строят возле Акимовки и Геническа", - говорит Федоров.

Городской глава отметил, что в последние дни враг вырубает Старобердянский заказник Мелитопольского района, древесину везут в фортификационные сооружения между Мелитополем и Крымом: "Роют, как кроты, назад там и будем их зарывать".

  • 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили состав ремонта техники и топлива, а также часть хранилища боеприпасов.
  • Также рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, вследствие чего обломки их ракеты прилетели в здание, есть пострадавшие.
  • Утром 3 апреля во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадавшему коллаборанту Максиму Зубареву оказали медицинскую помощь.
  • Ранее Федоров рассказал о строительстве трех линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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