Об этом сообщает Мелитопольский городской глава Иван Федоров .

"За последний год у врага была возможность подготовиться, мы можем говорить, что от Запорожской линии фронта до временно оккупированного Мелитополя по меньшей мере три линии обороны, а в некоторых местах даже четыре. Что касается оборудования этих сооружений, то они оборудованы по-разному: некоторые излиты из бетона, а некоторые из древесины", - подчеркнул мэр.

Федоров рассказал, что три недели назад рашисты начали строить укрытие на границе Запорожской области с Донбасом и Херсонщиной.

Четвертое фортификационное сооружение строят на границе между поселками Мирное и Терпение. Это в 5-7 километрах от временно оккупированного Мелитополя.

"Сегодня мы видим тенденцию, что они готовятся к обороне нашего города, продолжают строить фортификационные сооружения с другой стороны нашего города непосредственно по пути от Мелитополя в Крым. Еще несколько линий обороны они строят возле Акимовки и Геническа", - говорит Федоров.

Городской глава отметил, что в последние дни враг вырубает Старобердянский заказник Мелитопольского района, древесину везут в фортификационные сооружения между Мелитополем и Крымом: "Роют, как кроты, назад там и будем их зарывать".