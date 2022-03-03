На Запорожье оккупанты обстреляли Васильевскую больницу, погибли три человека

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"1 и 2 марта оккупанты обстреляли хирургический и санитарный отделы КНП Васильевская многопрофильная больница интенсивного лечения. Четыре человека получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Повреждены приемное, реанимационное и хирургическое отделение.

Сейчас есть проблемы с водой, электричеством и отоплением.

