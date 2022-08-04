На Запорожье оккупанты обстреляли село из РСЗО, - секретарь горсовета
4 августа рашисты обстреляли из реактивных систем залпового огня один из населенных пунктов Запорожского района. Звуки доносились до областного центра
Об этом информирует секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .
"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов города между пятью и шестью часами вечера, - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района", - написал Куртев.
В настоящее время известно, что в результате российских обстрелов в населенном пункте загорелась трава.
Сообщается, что в самом Запорожье спокойно.
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