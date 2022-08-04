Об этом информирует секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев .

"Громкие звуки, которые сегодня слышали жители некоторых районов города между пятью и шестью часами вечера, - это звуки вражеских обстрелов из РСЗО одного из сел Запорожского района", - написал Куртев.

В настоящее время известно, что в результате российских обстрелов в населенном пункте загорелась трава.

Сообщается, что в самом Запорожье спокойно.