На Запорожье оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, есть жертвы, - ОВА

Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.



По предварительным данным, 1 мая российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Орехово на Запорожье.

Вражеские ракеты попали в многоэтажные дома.

В результате обстрела с травмами разной тяжести четырех человек госпитализировали.

Еще двое жителей погибли на месте от осколочных ранений.