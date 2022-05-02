На Запорожье оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова, есть жертвы, - ОВА
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Орехово, есть жертвы
Об этом сообщает спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.
По предварительным данным, 1 мая российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Орехово на Запорожье.
Вражеские ракеты попали в многоэтажные дома.
В результате обстрела с травмами разной тяжести четырех человек госпитализировали.
Еще двое жителей погибли на месте от осколочных ранений.
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