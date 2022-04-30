На Запорожье оккупанты обстреляли фермерское хозяйство

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram .

Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Таврическую территориальную громаду. Вражеские снаряды попали на территории фермерского хозяйства. В результате повреждены инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Люди не пострадали.

В настоящее время осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье нарушения законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области 29 апреля коллаборанты самопровозглашенной горадминистрации собирали глав ОСМД, чтобы потребовать персональные сведения о жителях.

Известно, что в тот же день в целях безопасности мэр Энергодара вместе с командой выехали в Запорожье. Они управляют городом дистанционно.