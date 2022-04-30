На Запорожье оккупанты обстреляли фермерское хозяйство
В Запорожской области 30 апреля под вражеские обстрелы попало фермерское хозяйство, повреждены техника и инфраструктура
Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram .
Российские оккупанты в ночь на 30 апреля обстреляли Таврическую территориальную громаду. Вражеские снаряды попали на территории фермерского хозяйства. В результате повреждены инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Люди не пострадали.
В настоящее время осуществляются процессуальные действия по открытию уголовного производства по статье нарушения законов и обычаев войны.
- Ранее сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области 29 апреля коллаборанты самопровозглашенной горадминистрации собирали глав ОСМД, чтобы потребовать персональные сведения о жителях.
- Известно, что в тот же день в целях безопасности мэр Энергодара вместе с командой выехали в Запорожье. Они управляют городом дистанционно.
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