На Запорожье оккупанты обстреливают общины на востоке области, подтягивают устаревшую технику, прикрываясь мирными жителями и воюют за власть.
Российско-оккупационные войска пытаются вести наступление на восточные общины Запорожской области и продолжают опрокидывать в регион опрокидывать свои войска и технику
Об этом в телеграммах сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Россияне пытаются вести наступление на восточные общины нашего региона. По линии столкновения наносят артиллерийские, авиа, ракетные удары. Сегодня очень пострадали Орехов и Григоровка, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебные заведения", - проинформировал Старух.
Он отметил, что в Запорожскую область оккупанты доставили более 50 единиц устаревших моделей танков – Т-62 и Т-72Б. По словам главы ОВА, эту бронетехнику, вероятно, будут использовать для укрепления оборонных позиций.
"Или найдут смельчаков, которые согласились бы пойти в наступление на машинах, которые не смогут устоять против современного противотанкового вооружения, которого достаточно в ВСУ", - добавил Старух.
По его словам, россияне устанавливают в регионе свои коммуникации и пытаются блокировать связь, а также регулярно блокируют проезд эвакуационных колонн, задерживают людей и мешают их эвакуации.
"Эти люди служат живым щитом для захватчиков, перемещающих военную технику", - подчеркнул глава ОВА.
Старух также сообщил, что 30 мая в Мелитополе произошел взрыв - "происходит разделение власти среди коллаборантов и оккупантов". В то же время, россияне пытаются заставить местное население подавать заявки на получение российского паспорта.
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