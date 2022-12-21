Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что в городе Гуляйполе на Запорожье российская авиация ударила по городской больнице.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

На Слобожанском направлении , танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

, танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. В Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине. На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

Военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области за сутки 20 декабря. оккупанты били по жилым домам Херсона и попали в речной порт.

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