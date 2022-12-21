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На Запорожье оккупанты нанесли авиаудар по больнице и 3 ракетных удара, в других регионах били из танков, артиллерии, РСЗО

21 декабря, 2022 среда
19:52
война с Россией

В течение суток, 21 декабря, оккупанты нанесли 3 ракетных удара и один авиационный по Запорожской области, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Отмечается, что в городе Гуляйполе на Запорожье российская авиация ударила по городской больнице.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, в других направлениях ситуация следующая:

  • На Слобожанском направлении, танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение по районам населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
  • В Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.
  • На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

Военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области за сутки 20 декабря. оккупанты били по жилым домам Херсона и попали в речной порт.

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Запорожье
Запорожская область
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