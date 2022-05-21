На Запорожье оккупанты начали выпускать машины из блокированной Васильевки
На Запорожье оккупанты начали выпускать машины, которые более 3-х суток удерживали на блокпосте в районе Васильевки
Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, уже около 100 машин из 1000, которые собрались в течение трех суток, смогли покинуть блокпост и отправиться в пункт назначения.
- По состоянию на 19 мая в Васильевке оккупанты удерживали более 1000 гражданских автомобилей на блокпосте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное