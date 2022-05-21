Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, уже около 100 машин из 1000, которые собрались в течение трех суток, смогли покинуть блокпост и отправиться в пункт назначения.

По состоянию на 19 мая в Васильевке оккупанты удерживали более 1000 гражданских автомобилей на блокпосте.