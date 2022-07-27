На Запорожье оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении, - депутат райсовета Кирильчук
Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что оккупационные власти начали выдавать российские свидетельства новорожденным
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Есть информация, что в Мелитопольском районе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении новорожденным. Это уже нечто новое, что придумали оккупационные власти, во главе с коллаборантом Балицким. Вместе с тем оккупанты разгоняют тему о принудительной депортации. Всех, кто будет не согласен с их политикой, они угрожают депортировать с временно оккупированных территорий", - рассказал Кирильчук.
Депутат райсовета также сообщил, что многие местные блоггеры начали сотрудничать с местными коллаборантами.
"Людям, которые высказываются против России, угрожают. Угрожают депортацией и пытками. Также есть информация, что многие местные блоггеры, которые в начале войны имели нейтральную позицию к России, начали сотрудничать с коллаборантами. Именно эти блоггеры часто доносят информацию о несогласных с политикой оккупантов людях оккупационным властям", - добавил.
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