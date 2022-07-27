На Запорожье оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении, - депутат райсовета Кирильчук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть информация, что в Мелитопольском районе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении новорожденным. Это уже нечто новое, что придумали оккупационные власти, во главе с коллаборантом Балицким. Вместе с тем оккупанты разгоняют тему о принудительной депортации. Всех, кто будет не согласен с их политикой, они угрожают депортировать с временно оккупированных территорий", - рассказал Кирильчук.

Депутат райсовета также сообщил, что многие местные блоггеры начали сотрудничать с местными коллаборантами.

"Людям, которые высказываются против России, угрожают. Угрожают депортацией и пытками. Также есть информация, что многие местные блоггеры, которые в начале войны имели нейтральную позицию к России, начали сотрудничать с коллаборантами. Именно эти блоггеры часто доносят информацию о несогласных с политикой оккупантов людях оккупационным властям", - добавил.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 25 мая на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал легковую машину с тремя людьми : двое взрослых и ребенок погибли на месте.

На российском блокпосте в Васильевке 1200 автомобилей и более 5 000 человек ожидают выезда в Запорожье, в очереди уже умерли пять человек.

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