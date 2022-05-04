На Запорожье оккупанты начали переодеваться в форму ВСУ: следует ожидать провокации и компрометирования украинских военных
На Запорожье российские оккупанты начали массовое пошив и переодевание в форму украинцев, в ВСУ подчеркнули, что следует ожидать провокации и компрометирования наших военных
Оперативную информацию сообщило официальное Facebook оперативное командование "Юг".
"Вчера в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовой пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ. Не исключено совершение провокативных действий такими "разрядными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", - "Юг".
Общие вражеские потери на Юге за сутки составили 47 человек и 15 единиц техники. Россияне потеряли 2 беспилотника-разведчика, радиолокационную станцию и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплекса и 8 единиц автомобильной техники.
Также уничтожены 7 составов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.
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