На Запорожье оккупанты начали переодеваться в форму ВСУ: следует ожидать провокации и компрометирования украинских военных

Оперативную информацию сообщило официальное Facebook оперативное командование "Юг".



"Вчера в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовой пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ. Не исключено совершение провокативных действий такими "разрядными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", - "Юг".



Общие вражеские потери на Юге за сутки составили 47 человек и 15 единиц техники. Россияне потеряли 2 беспилотника-разведчика, радиолокационную станцию и дизель-генератор, 2 зенитно-ракетных комплекса и 8 единиц автомобильной техники.



Также уничтожены 7 составов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.





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