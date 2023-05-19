Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Воины РФ подтапливают поля в Васильевском районе, повышая уровень воды в каналах, минуют дамбы, засеянные поля и всю линию фронта, готовясь к наступлению ВСУ и своему "возвращению домой", - сказал Малашко.

Он также отметил, что в последнее время увеличилось количество обстрелов – ударами по мирным населенным пунктам враг пытается сдерживать контрнаступление.