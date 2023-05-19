На Запорожье оккупанты минуют дамбы и затапливают поля
На временно захваченной территории Запорожской области враг минирует дамбы, готовясь к украинскому контрнаступлению
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Воины РФ подтапливают поля в Васильевском районе, повышая уровень воды в каналах, минуют дамбы, засеянные поля и всю линию фронта, готовясь к наступлению ВСУ и своему "возвращению домой", - сказал Малашко.
Он также отметил, что в последнее время увеличилось количество обстрелов – ударами по мирным населенным пунктам враг пытается сдерживать контрнаступление.
- Россияне на оккупированном Запорожье понимают , что осенью ВСУ придут освободить территорию и помешают провести псевдовыборы, однако продолжают имитировать стабильность для руководства.
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