Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 июня.

Также отмечается, что земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию.

За день ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 8 дронов

Из них 3 "шахеда" и 5 разведывательных дронов.

В свою очередь авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один ЗРК врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его склада боеприпасов.

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов из РСЗО и нанесли более 40 авиаударов

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другие гражданские объекты.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные ударі по населенным пунктам Огирцево, Бударки, Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирине, Поповка, Кондративка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степное Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьчан Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Вовчанские Хутора на Харьковщине.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные ударі по населенным пунктам Огирцево, Бударки, Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирине, Поповка, Кондративка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степное Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьчан Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Вовчанские Хутора на Харьковщине. На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисливке на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Кисливка и Берестово Харьковской области.

враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисливке на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Кисливка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спорного Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлении Спорного Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Пивничное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюкивка, Орехово-Василивка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озарянивка, Белая Гора, Константиновка, Пивничное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Пивничное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюкивка, Орехово-Василивка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озарянивка, Белая Гора, Константиновка, Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Гостре, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Гостре, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки на Донетчине, Левадной, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье и Козацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времивка и Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Лобково, Каменское Запорожской области; Михайливка, Новодмитривка, Гавриливка, Качкаривка, Берислав, Томарино, Веселое, Козацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка, Миролюбивка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил, что на Угледарском направлении Силы обороны продвинулись на несколько километров.