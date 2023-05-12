Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко.

Он отметил, что в прифронтовой зоне в Запорожье сейчас происходит активное передвижение войск противника, однако информации о контрнаступлении ВСУ пока нет.

"В прифронтовой зоне происходит активное передвижение войск противника, продолжается контрбатарейная борьба между подразделениями. Враг готовится к обороне, до конца не понимая направления контрнаступления и пытается сохранить свои позиции. Однако информации о начале активных боевых действий со стороны ВСУ на Запорожском направлении пока не поступало ", – говорит Лышенко.

В свою очередь, ЗАЭС россияне превратили в опорный пункт, который готовят к обороне.

"ЗАЭС превращена в опорный пункт и крепость, которую они намерены удерживать, понимая невозможность ее полноценного штурма. Она уже обустроена для ведения стрелковых боев оборонительного характера. Заминировано 4 энергоблока, враг размещает там боекомплекты, чтобы в случае необходимости осуществлять его оборону. Сам Энергодар готовится к уличным боям, там возводятся укрепления", - добавил депутат.