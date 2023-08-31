На Запорожье оккупанты держат в яме и почти не кормят военных РФ, отказавшихся идти в бой, - Маляр
В Украине российских военных наказывают продовольственными ограничениями. Вблизи села Покровское Запорожской области более 50 рашистов содержат в яме и кормят один раз в день за отказ участвовать в боях
Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр .
Применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава стало одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции ВС РФ в Украине. В частности, в конце августа этого года вблизи населенного пункта Покровское Запорожской области российской полицией в так называемом "зиндане" (выкопанной глубокой яме) за отказ участвовать в боевых действиях содержатся более 50 российских военнослужащих, которых кормят скудной пайкой один раз в сутки", - пишет Маляр.
В то же время враг на всей временно оккупированной украинской территории использует "зинданы" и для наказания местных жителей, задержанных за нарушение комендантского режима.
Также российские псевдоадминистрации Сватовского района Луганской области были уведомлены, что с сентября продовольственное обеспечение подразделений, расположенных на территории этого района, будет прекращено.
"Вместе с тем в город Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица, большинство из которых - трудовые мигранты из бывших советских республик, в свое время выехавшие на заработки и получившие российские паспорта. По словам указанных лиц, их фактически насильно, под конвоем доставили на территорию Украины. Сейчас их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию", - пояснила замминистра.
Сообщается, что мобилизованные уже исчерпали свои запасы сухих пайков, а прочее продовольственное обеспечение до их прибытия в боевые подразделения не предусмотрено.
- Подобная ситуация была зафиксирована в ноябре прошлого года. Тогда ГУР перехватило разговор рашиста, где тот жаловался на отсутствие пищи в Кременной.
- В июле этого года российские оккупанты атакуют логистические пути на Луганщине, чтобы жители освобожденных поселков не смогли получить гуманитарную помощь и остались без еды.
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