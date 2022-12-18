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На Запорожье оккупанты держат личный состав в школах, куда до сих пор ходят дети, - Генштаб

18 декабря, 2022 воскресенье
20:29
война с Россией

В Генштабе рассказали, что оккупанты используют учебные заведения во временно оккупированной части Запорожской области для прикрытия своих подразделений

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 декабря.

Отмечается, что оккупанты заняли учебные заведения в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области. По информации Генштаба, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав, но учебный процесс не остановили - дети посещают учебные заведения.

На временно оккупированных Луганщине и Донетчине мобилизуют работников предприятий

Также на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжаются мобилизационные мероприятия. По данным Генштаба, с 5 декабря в Луганской области военные комиссариаты рассылают всем предприятиям региона карточки учета. Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов

За сутки 18 декабря украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск за сутки поразили 2 склада боеприпасов.

За сутки 18 декабря  оккупанты нанесли 4 ракетных удара и совершили 20 обстрелов с РСЗО

Генштаб отмечает, что пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.

В сообщении говорится, что оккупанты пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском направлении и восстановить железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения на Запорожском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На других направлениях ситуация следующая:

  • На Сиверском направлении минометному обстрелу подвергся населенный пункт Белокопытово Сумской области.
  • На Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск, совершил танковые, минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Червона Заоя, Стрилеча, Глубокое, Вовчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.
  • На Купянском направлении обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестова в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
  • На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Донецкая область .
  • На Авдеевском направлении враг оказал огненное влияние возле Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

В Генштабе подтвердили , что за сутки 17 декабря украинские защитники поразили 8 районов с сосредоточением военных РФ и 2 пункта управления. Генштаб также подтвердил поражение складов боеприпасов РФ в Запорожье 16 декабря.

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Луганщина
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Донетчина
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Запорожская область
потери окуппантов
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